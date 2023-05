SIAM 2023 : Le Prix national de la presse agricole et rurale dévoile les gagnants

Six journalistes ont été primés, vendredi 5 avril, lors de la septième édition du Grand Prix national de la presse agricole et rurale, en marge du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), tenu en ce moment à Meknès. Dans la catégorie presse écrite et digitale, le premier prix est revenu à Nargys Es-sette de Food Magazine, pour son article sur «La souveraineté alimentaire : enquête sur les ingrédients d’une autonomie nationale dans un contexte imprévisible».

Le deuxième prix est revenu à Saber Yassine du journal Les inspirations Eco, pour son article «Plaine de Chtouka: le grand potager du Maroc face aux défis». Pour leur toute première participation, Ouiam Faraj et Fahd Merroun, de SNRT News, ont remporté le troisième prix, pour leur sujet «Souveraineté alimentaire au Maroc... à la recherche de céréales résistantes à la sécheresse».

Dans la catégorie de la presse audio-visuelle, le premier prix est revenu à El Mehdi Elakdari de 2M, pour son reportage sur «le dessalement de l’eau pour sauver l’agriculture». Le deuxième prix est allé à Khadija El Bab de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT – radio), pour son reportage sonore sur «les systèmes alimentaires pour limiter les effets des changements climatiques». Le troisième prix a décerné à Karim Brahim (SNRT – télévision) pour son documentaire télévisé sur le stress hydrique, dans le cadre l’émission d’investigation 45 minutes sur Al Aoula.

Dans le cadre du nouveau prix Coup de cœur, Saad Alami Youness de L’Economiste a été primé pour son article sur «Devenez fermier 4.0 à Séfrou : un début d’effervescence pour l’agritech». Bellahsen Jamal de la radio amazighe (SNRT) a reçu un prix dans la même catégorie, pour son sujet sur «les industries transformationnelles agricoles».

Par ailleurs, un hommage a été rendu au présentateur de l’émission Yawmiyat El Fellah, Moulay Hachem Alaoui. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural, des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.