Covid-19 : Au moins 20 millions de morts, l’OMS lève l’urgence maximale

Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a levé son urgence maximale concernant la pandémie de Covid-19 à échelle planétaire, après 40 mois de mise en vigueur de cette mesure. Réunie jeudi, l’instance estime désormais que «le moment est venu de passer à une gestion à long terme du SARS-CoV-2 en tant que problème de santé permanent». Vendredi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que cette «urgence de santé publique de portée internationale» (USPPI) avait été mise en place fin janvier 2020, vu que la situation a nécessité une «action internationale coordonnée».

Le comité d’urgence a recommandé désormais d’y mettre fin, vu que la population mondiale est immunisée à travers la vaccination ou les infections successives. Les variants Omicron en circulation restent par ailleurs peu virulents, comparés aux souches précédentes. Aussi, le nombre quotidien de décès liés dans le monde est plus que jamais bas. Cela dit, le virus continuera de circuler de manière large, ce qui pourrait donner lieu à l’apparition de nouveaux variants. Dans ces circonstances, «le moment est venu de passer à une gestion à long terme du SARS-CoV-2 en tant que problème de santé permanent», a insisté le directeur général de l’OMS.

