L'OCP achève la conception technique initiale de son usine d'engrais au Ghana

Le gouvernement ghanéen et groupe marocain OCP ont achevé la conception technique initiale (FEED) d'un complexe d'engrais de 1,3 milliard de dollars à Takoradi, dans la région occidentale, en vue de la production d'engrais à partir du gaz naturel ghanéen. Selon Business Ghana, le projet devrait être achevé d'ici trois ans afin d'accroître la disponibilité des engrais et de réduire les coûts des intrants pour les agriculteurs, de manière à accélérer l'industrialisation du secteur agricole.

Le directeur général de la Ghana National Gas Company Limited (GNGC), le Dr Ben Asante, a déclaré au Daily Graphic à Houston, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, que le projet commencerait par la production d'un million de tonnes d'engrais et s'étendrait par la suite. Il a confié que ce projet faisait suite à la signature d'un accord tripartite entre le ministère de l'alimentation et de l'agriculture, Ghana Gas en tant que fournisseur de gaz et le groupe OCP du Maroc en tant qu'investisseur.

Le responsable a expliqué que le projet utiliserait entre 80 millions de pieds cubes standard (scf) et 100 millions pour produire l'engrais, ajoutant que ce projet devrait permettre au pays d'économiser environ 400 millions de dollars par an en importations d'engrais. Le projet est conçu autour de la nécessité d'exploiter pleinement le potentiel des ressources gazières du pays afin d'accélérer l'industrialisation et d'améliorer la situation des citoyens.

Le Ghana importe actuellement la quasi-totalité des engrais qu'il consomme, les estimations de l'Administration du commerce international des États-Unis montrant que le pays était le plus grand importateur de ce produit en Afrique de l'Ouest en 2020. L'agence a déclaré que le pays a importé environ 26% de toutes les importations de la sous-région cette année-là.

La dépendance du pays à l'égard des importations expose son secteur agricole à la volatilité des prix associée aux mouvements de change. Ben Asante a déclaré que l'achèvement du projet permettrait au pays d'éviter ces importations et les risques qui y sont associés. Il est optimiste quant au fait que le projet rendra l'engrais facilement disponible et moins coûteux pour les agriculteurs, éliminant ainsi les difficultés et les frustrations dont les agriculteurs et le secteur agricole ont souffert lorsque la guerre en Ukraine, une source importante d'engrais pour le Ghana, a perturbé les approvisionnements.