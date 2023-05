Préscolaire : Le nombre de scolarisés en progression de 1,7% en 2022-2023

Le nombre total d'enfants scolarisés dans l'enseignement préscolaire au niveau national a augmenté de 1,7% au cours de l'année 2022/2023, atteignant un total de 931 393 (les filles représentant 49,5%), contre 915 491 enfants inscrits l’année précédente. Dans un bilan du département de l'Éducation nationale et du préscolaire en chiffres et indicateurs au titre de l'année scolaire 2022/2023 dévoilé jeudi, il ressort, entre autres, une amélioration du rythme de généralisation du préscolaire, et ce dans la continuité de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51.17 et du déploiement de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous.

L'enseignement préscolaire public, géré par les partenaires et régulé par l’État, a ainsi enregistré une attractivité importante en passant de 514 856 enfants inscrits pour l’année scolaire 2021/2022 à 571 301 au cours de l’année scolaire actuelle, soit une augmentation de 11%.

Quant au préscolaire privé , il a enregistré une baisse de 3,2%, le nombre d'élèves étant passé de 230 251 en 2021-2022 à 222 795 en 2022/2023. La même tendance a été observée dans le préscolaire non structuré qui a diminué de manière significative, d'environ 19,4%, avec un nombre de scolarisés passant de 170 384 en 2021/2022 à 137 297 en 2022-2023.

Le bilan du département de l’Éducation nationale et du préscolaire au titre de l’année scolaire 2022/2023 présente des résultats positifs et encourageants, traduisant les efforts déployés par le ministère et ses partenaires pour une école de qualité pour tous, ainsi que le retour de la tendance positive des données et indicateurs du système éducatif après la relative stagnation que ce dernier a connue lors de la période du Covid-19.

Le document passe en revue les statistiques et bilan de différents domaines d’intervention, à savoir le préscolaire, l’offre scolaire, l’appui social, les ressources humaines. Il présente également l’évolution des principaux indicateurs du système éducatif durant l’année scolaire 2022/2023.