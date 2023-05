Le nouvel inspecteur général des FAR reçoit des parlementaires américains

Le général de division Mohammed Berrid, nouvel inspecteur général des Forces armées royales (FAR), commandant de la Zone Sud, Mohammed Berrid, a reçu ce vendredi une délégation parlementaire conduite par le député Mike Rogers, président de la Commission des services armés de la Chambre des Représentants des Etats-Unis. «Ce fut un plaisir de rejoindre trois membres du Congrès US (Mike Rogers, Sara Jacobs et Dale W. Strong) pour des conversations avec des responsables marocains sur la force et la profondeur des relations américano-marocaines», a indiqué sur Twitter l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, Puneet Talwar.

It was a pleasure joining three members of U.S. Congress –@RepMikeRogersAL, @RepSaraJacobs, @RepDaleStrong – for conversations with Moroccan officials about the strength and depth of the U.S.-Morocco relationship. pic.twitter.com/u9S8vWOp64