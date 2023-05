Gaz de Tendrara : Les premières livraisons annoncées pour début 2024

La société de transition énergétique britannique Sound Energy a annoncé, cette semaine, ses résultats définitifs audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Dans un communiqué, elle revient sur les points forts de l’année 2022, à commencer par le développement de la concession marocaine de production de Tendrara.

Ainsi, pour le projet Micro GNL Phase 1, l’entreprise rappelle la signature de l'Avis de Procéder en février 2022 et le tirage de la souscription de Loan Note auprès d'Afriquia Gaz a débuté en février 2022. Les activités de préparation du site au Tendrara TE-5 Horst ont commencé en mars 2022, alors que les travaux de génie civil principaux (fondations des réservoirs de GNL) ont été effectués et vérifiés début 2023, ajoute le communiqué.

S’agissant du développement de la phase 2 du gaz (oléoduc), l’entreprise évoque l’annonce de l'accord d'interconnexion du gazoduc Mahgreb Europe avec l'ONHYM en mars 2022. «Malgré les événements perturbateurs survenus en 2022 qui ont retardé les activités, l'ingénierie et la fabrication progressent toutes les deux», précise le communiqué en annonçant que la livraison de GNL de la phase 1 devrait commencer en 2024.

Sound Energy fait état également de la prolongation des permis d'exploration de Sidi Moktar et Anoual d'une année supplémentaire et l’entrée en première période complémentaire sur les permis de recherche Grand Tendrara (sous réserve d'approbation ministérielle). Elle annonce également l’identification et le classement élevé de trois opportunités potentielles de forage sous-salifère à court terme où, surtout, toutes les découvertes futures ont le potentiel d'être commercialisées grâce à l'infrastructure prévue de la phase 2.