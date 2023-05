Qatar : Le Maroc participe à la 14e édition du championnat arabe de robotique

Six équipes marocaines participent aux phases de la compétition arabe de robotique lors de sa 14ème édition qui se tiendra au Qatar du 6 au 9 mai prochain. Ces équipes se sont qualifiées pour la compétition arabe grâce à un parcours remarquable dans les compétitions régionales et nationales organisées par l'association LOOP pour les sciences et la technologie, leur permettant ainsi d'obtenir des places qualificatives pour l'édition de cette année, indique-t-on dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Ces équipes représentent le royaume dans deux catégories de la compétition : Challenge et Explore. Quatre équipes, à savoir AMT Challengers de Taounate, Avatar, Subrotic et Ecolos Builders de Casablanca participeront à la première alors que les deux autres équipes, Coding Heroes de Midelt et Ecotec Kids de Casablanca, participeront à la deuxième, détaille-t-on. Le communiqué note que dans la catégorie Challenge, les équipes sont évaluées sur le projet d'innovation, les missions du robot et sa conception, ainsi que sur les valeurs fondamentales de la compétition, qui sont destinées aux 9-16 ans. Quant à la catégorie Explore, elle consiste en une présentation réalisée par les enfants pour expliquer leurs solutions proposées aux problèmes rencontrés dans leur environnement, et elle est destinée aux enfants de 6 à 10 ans.

Le thème de cette édition est axé sur «Superpowered», qui aborde la question de l'énergie et des défis qu'elle rencontre actuellement et à l'avenir sur la planète. Le championnat arabe de robotique est l'un des événements les plus importants pour les élèves des écoles dans le domaine de la robotique à travers le monde arabe. Il s'agit d'un événement scientifique et technologique créatif dans le domaine de la conception, de la construction et de la programmation de robots éducatifs, avec la participation de diverses équipes d'étudiants de différentes tranches d'âge de la région arabe. Plus de 320 équipes arabes et plus de 1 000 étudiants devraient participer à l'édition de cette année.