Éric Ciotti : La souveraineté du Maroc sur le Sahara est «indiscutable»

En visite au Maroc cette semaine, le président des Républicains a abordé avec des responsables marocains plusieurs questions dont celui du Sahara occidental. Jeudi, lors d'un déjeuner avec le ministre de l’équipement et des eaux, Nizar Baraka, Éric Ciotti a affirmé que «Sur la question du Sahara occidental, la souveraineté du Maroc est indiscutable». «Il est urgent de résoudre cette question stratégique !», a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ancienne ministre de la Justice et ex-députée européenne, Rachida Dati a affirmé que la France et le Maroc sont des «partenaires stratégiques et amis historiques». «Maîtrise des flux migratoires, lutte contre le terrorisme, la lutte contre le dérèglement climatique, lutte contre la sécheresse, progrès technologiques: ces défis nous les releverons ensemble ! C’est le sens de l’Histoire», a-t-elle ajouté dans un tweet en marge de sa participation à une réunion entre le président de son parti et le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

La position d'Éric Ciotti sur la question du Sahara occidental doit irritet davantage l'Algérie. Mercredi, à l'occasion de son déplacement au Maroc, la presse du voisin de l'Est a critiqué la droite française, l'accusant d'avoir «pour mission de blanchir le Maroc et de le sortir de son isolement» et s'être «l'une des bases arrières du régime du Makhzen marocain dans les rouages de l'Etat français».