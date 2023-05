Les services d’Albares informés de l’arrestation d’un citoyen espagnol par le Polisario

Le ministère espagnol des Affaires étrangères est informé, officiellement depuis le jeudi 4 mai, de l’arrestation par les milices du Polisario d'un ressortissant espagnol, via une lettre de l’Association sahraouie de défense des droits de l’Homme adressée au consul de Madrid à Oran. «Un militant anti-corruption du Polisario, de nationalité espagnole, a été victime d'une détention arbitraire dans les camps du Polisario à Tindouf. Il est entre les mains de la gendarmerie de cette organisation, et il semble qu'il ait subi de sévères séances de torture depuis son interpellation le dimanche 30 avril dernier et sans que sa famille sache où il se trouve», écrit l’ASADEH dans sa missive parvenue à notre rédaction.

Mohamed Salem Souid, un ressortissant espagnol né en 1974 et qui réside aux Pays-Basques, a pris part aux protestations que le «camp Dakhla» a connues la semaine dernière contre les opérations de détournements de carburants par des membres de la direction du Polisario vers la Mauritanie. Cette arrestation commence à intéresser quelques médias ibériques. OK Diario a pointé du doigt le «silence» du ministère espagnol des Affaires étrangères, «cinq jours après la séquestration d’un Espagnol» par le Polisario.