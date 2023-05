Afrique du sud : L’ambassade du Maroc rappelle le soutien du royaume à l’ANC

L’ambassade du Maroc en Afrique du sud a diffusé une vidéo consacrée aux relations entre le Maroc et Nelson Mandela, intitulée : «Mandela et le Maroc, unis contre le colonialisme et l’apartheid». La vidéo de 10 minutes résume les moments phares des liens entre le leader sud-africain et le royaume.

Un appui que Mandela avait publiquement reconnu, dans un discours prononcé le 27 avril 1995 à Rabat. Un acte de reconnaissance de sa part sur l’assistance militaire, logistique et financière (5 000 livres britanniques, a-t-il précisé) que le roi Hassan II avait accordé à l’ANC (African National Congress).

En effet en 1962, le roi Hassan II ordonna à Abdelkrim El Khatib de remettre de l’argent, de livrer et d’acheminer des armes et des munitions aux combattants de l’ANC. L’ancien chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, avait indiqué lors d’un meeting politique, tenu fin mai 2013 à Rabat pour commémorer la Journée de l’Afrique, que cette livraison d’arme fut la première reçue par les amis de Mandela en provenance d’un pays étranger.

Le film a mis aussi l’accent sur l'appui du royaume à l’Algérie avec des passages des interventions des rois Mohammed V et Hassan II à l’Assemblée générale des Nations unies, respectivement en 1957 et 1961, en faveur de l’indépendance de l’Algérie. La vidéo se conclut sur la rencontre entre le roi Mohammed VI et feu Nelson Mandela en 2005 au palais royal à Rabat, dans le cadre d’une visite privée effectuée une année après la reconnaissance de l’Afrique du sud de la «RASD».

Pour rappel, le parti au pouvoir à Pretoria avait organisé, en octobre 2022 et parallèlement à la visite du chef du Polisario en Afrique du sud, un sit-in devant l’ambassade du royaume, pour «dénoncer l'occupation du Sahara occidental».