Les FAR bénéficieront-elles des visites de parlementaires américains au Maroc ?

Une nouvelle délégation de parlementaires américains a effectué une visite au Maroc. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le ministre délégué chargé de l’Administration de défense nationale, Abdellatif Loudyi, ont reçu, séparément, le président de la Commission des services armés de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Mike Rogers, du Parti républicain, qui était accompagné de deux autres députés.

Dans une déclaration à la presse, Rogers a souligné que «cette année, l'African Lion, qui débutera dans quelques semaines (du 22 mai au 16 juin), amènera à nouveau des milliers de soldats américains dans le Royaume pour s’entraîner aux côtés de leurs homologues marocains». Ce type d’exercice est «essentiel pour la préparation et l’interopérabilité de nos forces armées, alors que nous travaillons ensemble pour relever des défis communs en matière de sécurité», s’est-t-il félicité.

Cette visite, frappée du sceau de la sécurité et la défense, intervient dans un contexte marqué par la multiplication de déplacements de délégations de parlementaires américaines au royaume. Pour rappel, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et Nasser Bourita avaient reçu, le 13 janvier, des représentants de l’«Abraham Accords Caucus», qui s'était ensuite rendue en Israël, aux Emirats arabes unies et au Bahreïn. Le 27 février, le chef de la diplomatie a eu des entretiens avec une mission de sénateurs des Etats-Unis, conduite par le démocrate, Bob Menendez, et le républicain, Lindsey Graham, deux poids lourds au Sénat. Mardi 14 mars, le ministre des Affaires étrangères a reçu les députés Sylvia Garcia, Adriano Espaillat et Salud Carbajal, membres du Caucus hispanique du Congrès américain.

Ces visites permettent un renforcement des relations du royaume avec la Chambre des représentants alors que le Maroc a grandement besoin du feu vert des députés américains pour ses commandes en armements des Etats-Unis. Avant les élections de mi-mandat, du 8 novembre 2022, l’ancienne majorité démocrate avait bloqué la livraison aux Forces armées royales (FAR) d'au moins quatre gros drones aériens sophistiqués de type SeaGuardian MQ-9B fabriqués par la compagnie General Atomics, dont le contrat avait été conclu en décembre 2020 sous l’administration Trump. Un blocage qui a contraint le royaume de se tourner vers les marchés israélien et turc pour moderniser les différents corps des FAR.

Le Maroc et les Etats-Unis ont conclu, en octobre 2020, un accord de coopération militaire d'une durée de dix années.