Retraite : «La réforme s’opérera dans le cadre d'un partenariat avec les syndicats»

Le gouvernement est déterminé à «opérer la réforme des régimes de retraite dans le cadre d’un partenariat solide et basé sur la confiance avec les syndicats», a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, relevant que la conjoncture nationale exige une adhésion sérieuse et responsable. Le dossier de la réforme des régimes de retraite rencontre des difficultés, dont la multitude des régimes, a souligné Mustapha Baïtas en réponse à des questions de journalistes lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Il a aussi relevé que le gouvernement travaille sur ce dossier selon une approche participative avec les syndicats en vue de parvenir à un accord dans le cadre d’une action conjointe, faisant observer que l’objectif est d'aboutir à une formule qui soit acceptée par les centrales syndicales et les autres parties, tout en proposant des solutions. L'exécutif a constaté une grande adhésion de la part des syndicats pour résoudre toutes les questions liées à cette réforme, a-t-il dit, rappelant que ce dossier a déjà connu par le passé une réforme conjoncturelle qui n’a pas donné des résultats probants.

Le dossier de la réforme des régimes de retraite a été parmi les sujets abordés par le gouvernement lors du dialogue social, notamment durant son premier round, a poursuivi le ministre, rappelant la rencontre tenue entre la ministre de l’Economie et des finances et les syndicats et partenaires pour établir un diagnostic de la situation des caisses de retraite. «Après avoir établi le diagnostic, nous allons passer à la deuxième étape : convenir des solutions et du cadre général pour traiter ce dossier», a conclu le ministre.