Maroc : Le taux de mortalité des enfants toujours en baisse selon l’UNICEF

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a publié, il y a quelques jours, son rapport phare «La situation des enfants dans le monde 2023». Une édition intitulée «Pour chaque enfant, vaccination». Le rapport indique, pour le cas du Maroc, que la population du royaume atteint 37 077 000 en 2021, dont plus de 11 779 000 âgés de moins de 18 ans et 3 285 000 de moins de 5 ans. Il souligne que le taux de croissance annuelle de la population passera de 1,2% entre 2000 et 2020 à 0,8% entre 2020 et 2030.

Alors que le nombre annuel de naissance en 2021 a atteint 651 000 naissances, la fécondité totale (naissances vivantes par femme) s’est établie à 2,3 enfants. L’espérance de vie à la naissance est passée, quant à elle, de 49 ans en 1970 à 67 ans en 2000 pour s’établir à 74 ans en 2021. Le rapport ajoute que la part de la population urbaine atteint, en 2021, 64%, en soulignant que le taux de croissance annuel de la population urbaine passera de 2% entre 2000 et 2020 à 1,5% entre 2020 et 2030.

S’agissant de la mortalité infantile, l’UNICEF indique le nombre annuel de décès d'enfants de moins de cinq ans au Maroc atteint 12 000 en 2021, avec un taux de 18%. Il était de 81% en 1990 avant de baisser à 52% en 2000. Ce taux reste plus élevé chez les garçons (20%) que chez les filles (16%), ajoute le rapport. Celui-ci note que le taux de mortalité des nourrissons a été de 15% en 2021, contre 11% pour le taux de mortalité néonatale, 2% pour la mortalité parmi les enfants âgés de 5-14 ans et 13% pour la mortinatalité (enfants nés sans vie après 6 mois de grossesse).

14% de filles mariées avant 18 ans

En chiffres, il s’agit de 11 788 décès parmi les moins de cinq ans dont 61% (7 239) de décès néonatals, contre 1 626 décès chez les enfants de 5 à 14 ans et 8 722 mortinaissances. Quant à la santé des enfants, thème de l’édition de cette année, les chiffres montrent une couverture presque complète pour les maladies évitables par la vaccination. En effet, le Maroc affiche un taux de couverture de 99% pour la plupart des maladies.

Concernant l’éducation, le rapport indique que le taux de non-scolarisation 2013-2022 un an avant l'âge d'entrée dans le primaire est de 24% pour les garçons et 30% pour les filles. Il passe à 2% pour les garçons et 3% pour les filles pour l’enseignement primaire, 6% et 9% pour l’enseignement secondaire et 24% et 27% pour le secondaire supérieur. Quant à l’apprentissage, la proportion d'enfants à la fin de l'enseignement primaire atteignant un niveau de compétence minimal est de 36 pour la lecture et 18 pour les mathématiques et baisse respectivement à 27 et 12 à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire. Le rapport ajoute, concernant le taux d'alphabétisation 2013-2022, qu’il atteint 98% chez les garçons et 97% chez les filles âgés de 15 à 24 ans.

Pour ce qui est de la protection de l'enfance, l’UNICEF déplore que 14% de filles soient mariées avant 18 ans. Le rapport souligne également que le pourcentage de filles de 15 à 19 ans qui considèrent qu'un mari a raison de frapper ou de battre sa femme pour au moins une des raisons spécifiées atteint 64%. Le rapport ne donne pas de chiffres pour les garçons de la même catégorie.

Enfin, le document souligne qu’entre 2010 et 2021, 965 pour 100 000 enfants étaient placés en institution contre 79 pour 100 000 enfants en détention.