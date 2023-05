CAN U17 : Le Maroc qualifié aux quarts de finale après une victoire sur le Nigéria

Le Maroc a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations des mois de 17 ans (CAN U17) en se classant premier du groupe B, après avoir battu le Nigéria, mercredi, par 1 but à 0.

Les Lionceaux de l’Atlas ont tenu aux pressions incessantes de leurs homologues nigérians, qui ont dominé la possession de balle (64%) et ont multiplié les tentatives à travers 27 tirs, dont seulement 4 cadrés. Face à cela, la sélection du Maroc a opté pour l’efficacité avec un jeu plus tactique, en ne tentant que trois tirs, dont un cadré mais qui a permis faire toute la différence. Les joueurs marocains ont aussi capitalisé sur leur défensive, ainsi que sur leur gardien de but prometteur Taha Belghzal, qui a laissé ses filets hors de danger.

Cette victoire permet à la sélection nationale U17 de passer aux quarts, où ils pourraient affronter l’Algérie. Pour sa part, le Nigéria devra encore défendre sa qualification face à l’Afrique du Sud, en lice après sa victoire face à la Zambie (3-2).

A l’issue des matchs de la journée du 4 mai, le classement en groupe B est ainsi le suivant :

Maroc : 6 points (qualifié)

Nigeria : 3 points

Afrique du Sud : 3 points

Zambie : 0 point (éliminé)