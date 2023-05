«Paradoxart», l’exposition de Nacir Chemao qui s’invite à la Fondation Hassan II pour les MRE

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger accueille l’exposition «Paradoxart : l’art au service de l’entendement» de l’artiste peintre maroco-allemand Nacir Chemao, du 4 mai au 3 juin 2023 à l’Espace Rivages. Le vernissage est prévu ce jeudi, à l’Espace Rivages au siège de la Fondation.

Docteur en arts plastiques de l’Université de la Sorbonne en France, Nacir Chemao s’est installé à Duisburg (Allemagne) en 1986. Dans ses œuvres, «il introduit son interprétation plastique pour aborder des thèmes ou des questionnements philosophiques», indiquent les organisateurs dans un communiqué. «En dépit de son approche universelle, quelques signes rappellent son attachement à son pays d’origine», ajoute la même source.

«J’introduis des éléments, des signes typiques, des endroits et des lieux qui m’ont bien marqué dans mon vécu. J’aime styliser les anciennes et monumentales portes, les arcades de ma ville Salé, de la Tour Hassan de Rabat ou la tour Eiffel à Paris. Je suis, à chaque fois lors de ma créativité, subjugué par ce ressenti de nostalgie», déclare Nacir Chemao. Dans ce sens, l’exposition constitue une rétrospective de retraçant les différentes étapes qui ont marqué le parcours de l’artiste.

Nacir Chemao a choisi lui-même pour cette exposition au Maroc de présenter une rétrospective à travers plusieurs séries, dévoilant les styles de ses œuvres picturales et les nouvelles techniques utilisées. «La particularité réside, donc, dans ce choix diversifié en vue de rapprocher les fervents néophytes et les amateurs de l‘art de mon cheminement personnel d’artiste et du processus qui m’a conduit à passer d’un style à un autre», a-t-il souligné. Cette exposition donne ainsi une vue d’ensemble sur l’œuvre intégrale du peintre, de la genèse à aujourd’hui.

«Toute nouvelle création nécessite un nouveau style d’interprétation plastique. Cependant, tout style, même renouvelé, demeure marqué par le tempérament, l’âme, l’égo et la foi de l’être-artiste. En fait, mes styles reposent sur ma propre démarche éthique corrélée à ma méthode structurale. Qu’elles soient néoréalistes ou narratives, mes créations, produites d’une manière autonome, s’inscrivent librement dans les formes de style conçues et adaptées spécifiquement», a-t-il décrit.