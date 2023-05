SIAM : Israël propose au Maroc des projets de production alimentaire au Sahara

Le ministre israélien de l’économie et de l’Industrie, Nir Barkat effectue sa première visite officielle au Maroc et inaugure le pavillon israélien officiel au SIAM de Meknès. / Ph. Le Matin

Le ministre israélien de l'Economie et de l'industrie a déclaré mercredi que son pays étudie avec le gouvernement marocain le développement de projets de production alimentaire dans le Sahara en utilisant la biotechnologie, un domaine dans lequel le pays hébreu est considéré comme un pionnier. Lors de sa première visite officielle au Maroc, Nir Barkat s'exprimait lors d'une conférence organisée dans le cadre de la 15e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc (SIAM), qui se tient à Meknès et auquel Israël participe pour la première fois depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays en décembre 2020, écrit l'agence EFE.

«Nous savons tous que la sécurité alimentaire et l'agriculture constituent un défi majeur au Maroc et en Israël également. Ici, nous voyons des zones désertiques dans le pays où nous pouvons développer des projets agricoles de manière intelligente. Nous voulons commencer par là», a déclaré le ministre. Le responsable israélien a cité en exemple l'expérience de son pays dans le désert du Néguev, dans le sud d'Israël, qui a réussi à cultiver ces zones arides et où, selon le ministre, un grand nombre d'investisseurs sont concentrés.

Nir Barkat, qui a rencontré son homologue marocain Ryad Mezzour et le ministre de l'Agriculture Mohamed Seddiki, a souligné que le Maroc était une porte d'entrée pour les investissements israéliens en Afrique. Il a noté que les deux pays peuvent consolider leur coopération pour faire face aux défis communs dans l'agriculture, en particulier dans les projets d'irrigation au goutte-à-goutte et de dessalement de l'eau de mer afin de lutter contre les pénuries d'eau.