Maroc-Allemagne : Un plan d’action triennal sur le contrôle technique des fruits et légumes

Morocco Foodex et l’Office fédéral allemand pour l’agriculture et l’alimentation (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE) ont signé, mercredi en marge du Salon international de l’Agriculture du Maroc, un plan d’action triennal 2023-2025. Il a pour objectif de consolider la coopération existante et de décliner les objectifs de la convention en un programme d'actions tenant compte de l’existant et des attentes futures dans les plusieurs domaines, indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans un communiqué.

Il s'agit, entre autres, du développement des compétences en matière de contrôle technique, de la consolidation des échanges d’informations et de données et du renforcement de la confiance des autorités de contrôle allemandes au niveau du contrôle technique exercé par Morocco Foodex. Il s'agitégalement de l'interprétation des normes et d’orientations des contrôles techniques de la qualité des produits agricoles destinés au marché international, ainsi que sur les échanges de vues sur les voies de modernisation de contrôle de la qualité des fruits et légumes.

Afin de concrétiser ce plan d’action triennal, un comité de suivi composé des représentants des deux organismes sera mis en place et sera chargé de suivre et de mettre en œuvre les actions prévues par la convention.

Le ministère rappelle que l’Allemagne se positionne en tant que 4ème importateur UE-27 et 10ème importateur à l’échelle internationale des produits alimentaires agricoles et maritimes marocains. La valeur des exportations marocaines agro-alimentaires vers l’Allemagne a atteint 3 017 millions de dirhams en 2022, soit une croissance de 62% par rapport à l’année 2021 et une croissance de 156% par rapport à 2010.

Le secteur agro-alimentaire a représenté en 2022 une part en valeur de 22% et une part en volume de 46% par rapport aux exportations totales du Maroc à destination de ce marché, conclut-on.