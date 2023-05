Maroc : Lancement des premières Alliances productives en marge de la 15e édition du SIAM

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki a présidé, mercredi en marge du Salon international de l’Agriculture au Maroc, la cérémonie de signature de 4 conventions cadre de partenariat. Celles-ci mettent en place le projet d’Alliances productives entre le MAPMDREF représenté par l’Agence pour le développement agricole et 4 partenaires commerciaux.

Ces conventions répondent à la vive volonté du département de l’Agriculture qui œuvre activement depuis l’avènement de la stratégie «Génération Green 2020-2030» pour l’introduction d’une nouvelle génération d’organisations agricoles à travers l’enrichissement des modèles d'organisation des agriculteurs, couvrant à la fois les volets économiques et sociaux et parallèlement au développement de l’agrégation agricole, indique le ministère dans un communiqué. L'objectif étant de démultiplier les moyens permettant l’atteinte des objectifs fixés, notamment en matière de regroupement des petits producteurs pour un meilleur accès au marché.

Un projet pilote d’alliances productives a été lancé par l’Agence pour le développement agricole en coordination avec la Direction de développement des filières de production du département de l’agriculture et les Directions régionales de l’Agriculture concernées par ledit projet et ce, dans le cadre du programme de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaires financé par la Banque mondiale. Ce projet pilote concerne 10 alliances productives entreprises par 16 coopératives, regroupant 728 producteurs, dont 296 femmes œuvrant dans différentes filières, à savoir le maraîchage, l’arboriculture (pommier et noyer), les cultures biologiques, les légumineuses, le cumin, l’argane, le miel et le lait (fromage).

Mohammed Sadiki a également présidé, mercredi, la signature de conventions entre le Pôle digital de l’Agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse et des partenaires stratégiques dans le domaine de l’agriculture digitale. La première, signée avec la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre (FIMASUCRE), a pour objet de définir les modalités et les conditions générales de collaboration entre les deux parties dans les domaines de l’agriculture digitale et de l’agriculture 4.0. La deuxième convention, signée avec SOWIT Maroc, a pour objet, quant à elle, de développer un partenariat sur l’exploitation des technologies digitales en agriculture de précision.