L’UE s’engage à sanctionner les cas de corruption dans le monde entier

Comme avait promis la Commissaire européenne aux Affaires intérieures, la Suédoise Ylva Johansson, le 17 janvier, lors du débat ayant précédé l’adoption d’une résolution réclamant la libération des journalistes détenus au Maroc, la Commission européenne a présenté, ce mercredi, le projet d’une directive contre la corruption dans l’espace de l’UE et le monde entier. La CE ambitionne, ainsi, de mettre en place «un seul acte juridique pour tous les délits de corruption et toutes les sanctions».

Un objectif qui nécessite d’«harmoniser les définitions des infractions pénales poursuivies en tant que corruption afin de couvrir non seulement la corruption, mais aussi le détournement, le trafic d'influence, l'abus de fonctions, l'obstruction à la justice et l'enrichissement illicite lié aux délits de corruption», lit-on dans le document du projet. La Commission propose de «durcir le niveau des sanctions pénales à l'encontre des personnes physiques et morales et harmoniser les circonstances aggravantes et atténuantes».

Le texte invite «les Etats membres à veiller à ce que les privilèges et l'immunité puissent être levés au cours des enquêtes sur la corruption au moyen d'une procédure efficace et transparente préétablie par la loi, et en temps utile».

Sur les traces du «code de bonne conduite» des eurodéputés

Cette proposition complétera et renforcera les instruments internes et externes de l'UE en matière de lutte contre la corruption et montrera la détermination de l'UE à utiliser tous les outils, y compris les sanctions PESC (Politique Etrangère, Sécurité Commune) pour la combattre, indiquent les rédacteurs de l’initiative législative. Le projet de directive est à même de permettre aux Vingt-sept «de cibler les actes graves de corruption dans le monde entier, quel que soit le lieu où ils sont commis».

Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell s’est félicité, mercredi, de la présentation de cette feuille de route. «Le train de mesures présenté aujourd’hui placera la barre plus haut en ce qui concerne les définitions et les sanctions applicables aux délits de corruption à l’échelle de l’UE et aidera les autorités à capturer et à punir les criminels, qu’ils proviennent du secteur public ou du secteur privé, quel que soit le lieu où les actes de corruption sont commis», a-t-il souligné dans un discours.

Le Parlement européen a établi, en avril, un «nouveau code de conduite» ayant pour objectif de limiter les cas de corruption dans l’institution législative. Pour rappel, les eurodéputés avaient approuvé, le 16 février, une résolution interdisant aux représentants du Maroc d’accéder au PE. La même mesure avait été adoptée, fin décembre, contre les représentants du Qatar. Les deux pays étaient cités dans le scandale de la corruption au PE.

La proposition de directive relative à la lutte contre la corruption doit être négociée et adoptée par le Parlement européen et le Conseil des chefs d’Etats membres de l'UE avant de devenir un acte législatif de l'UE.