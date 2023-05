Gaz naturel : Les importations du Maroc via le GME en hausse de 167% à fin avril

Les importations mensuelles de gaz naturel liquéfié (GNL), enregistrées via l'interconnexion entre le Maroc et l'Espagne (gazoduc Maghreb Europe, ont augmenté de plus de 167% à fin avril dernier, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable. En réponse à une question orale sur «la réduction de la facture énergétique nationale», Leila Benali a fait savoir que l'accès au marché international du GNL permet d'accélérer le développement des énergies renouvelables et abandonner les énergies fossiles, ainsi que de décarboner l'électricité et l'industrie et réduire la facture énergétique.

«Aujourd'hui, nous sommes en train d'accélérer les investissements dans les infrastructures gazières, et ce chantier est attendu depuis 2009», a-t-elle poursuivi, soulignant que le volume des investissements du secteur privé dans ce domaine varie entre 4 et 8 milliards de dirhams (MMDH) à court terme.

S'agissant des énergies renouvelables, la ministre a souligné que l'année dernière a connu l'octroi de l’autorisation de plusieurs nouveaux projets, d'une capacité totale de 1 000 mégawatts, notant qu'il s'agit de la plus grande capacité autorisée par le ministère en une année. Elle a ajouté que plusieurs initiatives et programmes nouveaux ont été élaborés, notamment la mise en œuvre d'un programme d'alimentation des zones industrielles en énergie électrique propre et l'octroi d'agréments aux deux premiers projets d'alimentation des zones industrielles de Kénitra et de Tanger avec une capacité dépassant 150 mégawatts.

Depuis que le GGME a repris du service, le 28 juin 2022 en flux inverse, les quantités des expéditions de gaz précédemment achetées par le royaume sur les marchés internationaux et déchargées dans les centrales de regazéification espagnoles enregistrent une hausse exponentielle. Le gazoduc avait acheminé, en janvier dernier, 536 GWh vers le Maroc, soit le deuxième chiffre le plus élevé depuis la mise en place de ce mécanisme, en commun accord entre les gouvernements de Rabat et Madrid.