Maroc : 3 516 familles bénéficiaires du programme «Villes sans bidonvilles» en 2023

La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville a indiqué, mardi à Rabat, que le programme nationale «Villes sans bidonvilles» a permis le traitement de la situation de 3 516 familles au cours de l'année 2023, alors que 60 villes ont été déclarées sans bidonvilles. Dans une réponse donnée en son nom par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Mustapha Baitas, à une question sur «l’évaluation du programme national Villes sans bidonvilles», Fatima Zahra Mansouri a précisé que 56% des familles restantes concernées par ledit programme sont basées à Casablanca, Salé, Skhirat, Témara, Marrakech, Guercif et Larache.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de ce programme, la ministre a assuré que le ministère œuvre en vue d'impliquer de nouveaux acteurs, les régions en l’occurrence, et de renforcer le partenariat public-privé, outre la coordination avec le ministère de l’Intérieur dans le dessein de remédier radicalement à ce phénomène pour la dignité des citoyens et leur droit à un logement adéquat. Le programme «Villes sans bidonvilles», dont le lancement a été donné par le roi Mohammed VI en 2004, est érigé en priorité par le gouvernement puisqu’il s’agit d’un droit constitutionnel et d’un pilier de l’Etat social, a poursuivi la ministre, notant que le taux d’avancement du programme a atteint 74%, avec une amélioration des conditions de vie de 322 420 familles. Elle a précisé que 270 000 familles étaient initialement visées par ce programme sur la base des statistiques de 2004.

La ministre a fait savoir que ce programme a permis d’améliorer les conditions et le niveau de vie des bénéficiaires et de réaliser des progrès en matière de jouissance des équipements publics de proximité (écoles, centres sanitaires, services administratifs), faisant part, en revanche, de quelques contraintes techniques, foncières et urbaines, qui concernent le taux d’urbanisme et conduisant à la hausse du nombre des familles résidant dans les bidonvilles.