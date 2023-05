Israël : Un ministre du cabinet Netanyahu effectue une visite au Maroc

Le ministre israélien de l'Economie et de l'industrie, Nir Barkat, effectue une visite officielle au Maroc. Son avion a atterri, hier soir, à l’aéroport de Rabat-Salé, indique un média hébreu. Sur son agenda, des rencontres avec des ministres marocains pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre les pays les deux pays.

Barkat a annoncé, lors d'une rencontre avec le ministre marocain du Commerce et de l'industrie Riyad Mezzour, le projet «d'établir des filiales économiques au Maroc». «Nous construisons des ponts de paix au Moyen-Orient grâce à l'économie», a-t-il déclaré.

Le ministre Barakat se déplacera également à Meknès pour inaugurer le premier pavillon israélien au Salon international de l’Agriculture (SIAM). Cette visite est la première qu’effectue, officiellement, un membre du gouvernement Netanyahu au royaume, depuis sa prise de fonction le 29 décembre 2022.

Pour rappel, la conférence des Nations unies sur l'eau, que New York avait accueille du 22 au 24 mars, a permis la tenue de la première rencontre entre un ministre de l’exécutif Netanyahu et son homologue marocain. En marge de cet événement international, Nizar Baraka, ministre de l’Eau et de l’équipement, s’est réuni avec Ofir Akunis, qui dirige le département de l'Innovation, de la science et de la technologie.