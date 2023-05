Maroc - Russie : La RAM rétablit une ligne directe entre Casablanca et Moscou

Depuis mardi 2 mai, la Royal air Maroc (RAM) a reprogrammé un vol direct ave la Russie, en rétablissant la ligne reliant Casablanca et Moscou dans les deux sens. Les voyages entre les deux pays ont été suspendus depuis mars 2022, un mois après le début de la guerre avec l’Ukraine.

Désormais, le site de la compagnie aérienne nationale affiche un vol aller-retour Casablanca-Moscou, à partir de 7 000 dirhams. Deux vols par semaine sont programmés, à savoir mardi et jeudi pour l’aller, puis mercredi et vendredi pour le retour, pour une durée d’un peu plus de six heures par trajet.

Cette reprise de vols permettra notamment de faciliter les voyages des Marocains résidents en Russie pour rallier leurs deux pays. Depuis la suspensions de la ligne directe, beaucoup ont dû transiter à travers d’autres aéroports, à Istanbul (Turquie), Erevan (Arménie) ou encore Helsinki (Finlande).

La nouvelle ligne Casablanca-Moscou permettra aux voyageurs de circuler plus facilement entre les deux pays, mais aussi entre les pays voisins comme la Biélorussie et les pays d’Afrique.