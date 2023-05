Côte d’Ivoire : Le cinéma marocain à l’honneur à Abidjan

Pendant ce mois de mai, le cinéma marocain est à l'honneur à Abidjan, en Côte d’Ivoire. De grands films primés, réalisés par des cinéastes renommés et mettant à l'affiche de grands acteurs et actrices du Royaume seront ainsi projetés à la Fabrique Culturelle, indique l'ambassade du Maroc.

«À tous nos amis cinéphiles Ivoiriens, Marocains, et de toutes les nationalités résidents en Côte d'Ivoire, nous vous attendons nombreux chaque mardi de ce mois à la Fabrique Culturelle», a écrit l'ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani.

Ainsi, «Les chevaux de Dieu» de Nabil Ayouch sera projeté ce mardi à 19h, selon le programme, alors que le public découvrira «Andalousie Mon Amour» de Mohamed Nadif mardi 19 mai. «Androman» d’Azlarabe Alaoui Lamharzi, «Love in the medina» d’Abdelhai Laraki et «L’écharpe rouge» de Mohamed Lyounsi seront respectivement projetés les 16, 23 et 30 mai.