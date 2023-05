Marrakech désignée Capitale de la culture dans le monde islamique en 2024

La ville de Marrakech sera la capitale de la culture dans le monde islamique en 2024, a déclaré, lundi soir, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, à la clôture des activités de la célébration de Rabat, capitale de la culture dans le monde islamique 2022, événement organisé par l'ISESCO pendant toute une année. La ville de Marrakech abritera ainsi un ensemble de manifestations et d'événements culturels, intellectuels et artistiques qui mettent en valeur la civilisation islamique.

Cette célébration sera l'occasion de mettre en avant la richesse de la ville ocre qui, grâce à sa civilisation historique et son rayonnement intellectuel, se caractérise par un charme particulier que lui procure son architecture andalouse, ses mosquées et ses Riyads. Inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, Marrakech connaît aussi un développement urbain continu, grâce au programme royal «Marrakech Cité du renouveau permanent».

L'événement «Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique» sera également l'occasion de mettre en valeur les attraits touristiques de la ville, son patrimoine immatériel et ses sites archéologiques, en cohérence avec le rayonnement touristique de la capitale des palmiers.

Inscrite dans le cadre du programme de l'ISESCO pour les capitales de la culture dans le monde islamique et organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle a pris fin lors d'une cérémonie de clôture qui s'est déroulée au théâtre Mohammed VI de Rabat en présence de Mohamed Mehdi Bensaïd, et du Directeur générale de l’ISESCO, Salem Ben Mohamed El Malek ainsi que des personnalités du monde de la Culture représentant plusieurs pays arabes et africains.

Outre Rabat, la liste de l'ISESCO des capitales de la culture dans le monde islamique pour l'année 2022 comprenait trois autres villes : Le Caire, Bandung (Indonésie) et Yaoundé (Cameroun).