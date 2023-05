France : Focus sur le potentiel de l’hydrogène vert au Maroc

Le potentiel de l’hydrogène vert au Maroc sera au cœur de la 13e édition des Tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée, plateforme d’échanges directs entre scientifiques et grand public, qui s’ouvrent, mercredi, à Aix-en-Provence en France. Organisée par l’Université Mohammed VI Polytechnique, en collaboration avec l’Université Aix-Marseille et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), cette édition, placée sous le thème «L’Hydrogène demain : mythes et réalités», met en lumière le développement de nouvelles sources d’énergies renouvelables, au premier rang desquelles l’hydrogène vert, indique un communiqué des initiateurs.

L’édition 2023 explore les défis et les opportunités que représente l’hydrogène vert dans la lutte contre le réchauffement climatique, note la même source, relevant que le but est de proposer un modèle énergétique décarboné en Europe, en Afrique et dans le monde. À l’occasion de cette 13e édition, plusieurs personnalités de haut niveau débattront et proposeront des pistes de solutions autour de l’hydrogène vert dans la diversification des sources d’énergies au Maroc et sur le reste du continent africain. Au total, un millier de participants sont attendus.

«Traiter des enjeux et des opportunités offertes par l'hydrogène vert est indispensable pour penser un avenir décarboné. Cela est d’autant plus crucial que l’Afrique dispose d’un potentiel de production sans égal. Quant au Maroc, l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI permet de faire du pays un acteur moteur dans la stratégie de diversification des sources d’énergies», a affirmé le président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, Hicham El Habti, cité par le communiqué. «Ce sont ces enjeux qu’il s’agira de présenter au grand public à l’occasion de cette 13ème édition des Tables Rondes de l'Arbois et de la Méditerranée. Cet événement scientifique a pour ambition d’expliquer au plus grand nombre les grandes découvertes d’aujourd’hui», ajoute-t-il.

La production d'hydrogène vert repose sur un processus de transformation de l'ammoniac, dont le Maroc se situe aujourd’hui à l’avant-garde: le pays produit environ 1 million de tonnes d'ammoniac par an, dont une partie peut être transformée en hydrogène vert, rappelle-t-on.

Les Tables Rondes de l’Arbois est une conférence internationale annuelle pluridisciplinaire liant la science exacte, les sciences humaines et sociales et les nouvelles technologies.