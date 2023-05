Argentine : Le Maroc participe à la première Coupe du Monde d’Arena Polo

L’équipe nationale de Polo a pris part, lundi, à la première Coupe du Monde d’Arena Polo, organisée jusqu’au 6 mai courant en Argentine. Cette première Coupe du Monde de Polo sur sable met en compétition six équipes nationales. Outre le Maroc et le pays hôte, prennent part à ce concours équestre, les équipes nationales de France, des Etats-Unis, d’Uruguay et d’Autriche.

Elle se déroule en deux poules A et B. Les équipes formant chaque poule ne jouent pas entre elles mais elles disputent trois matches contre les trois équipes de l’autre poule. Au premier jour de la compétition, l’Argentine l’a emporté face à l’Autriche, les Etats Unis ont fait de même contre l’Uruguay et la sélection marocaine s’est inclinée face son homologue française.

Les matches se déroulent en quatre chukkers (sets) de 4:30 minutes. À l'issue des trois tours de qualification, les équipes sont classées en fonction des points obtenues. La victoire donne droit à 3 points au vainqueur et zéro au perdant, alors que les équipes ayant fait match nul obtiennent un point chacune.

Les demi-finales seront disputées vendredi prochain et la finale est prévue samedi 6 mai.

L’équipe du Maroc à cette première compétition mondiale est composée de Sidi Mohamed El Mhamdi, Moulay Abdeslame El Hanafi, Taissir Kadiri et Zouhir Lachgar.