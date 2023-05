Maroc : Le PPS interroge Chakib Benmoussa sur le décès de la supportrice du Raja

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a saisi le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports sur le décès d’une supportrice du Raja de Casablanca samedi. La défunte se trouvait aux alentours du complexe sportif Mohammed V pour assister aux quarts de finale retour de la Ligue des Champions d'Afrique de football.

Dans une question écrite adressée à Chakib Benmoussa, Rachid Hamouni, président du groupe parlementaire du PPS à la Chambre basse a estimé qu’il «soit probable, d'après les images et les données qui ont été rapportées dans les médias, que la mauvaise organisation de l'entrée des fans de sport au stade, et le chaos accablant qui a accompagné cette événement de football, a été l'une des raisons de cette douloureuse tragédie humaine». L’élu a évoqué les «graves atteintes que de tels drames causent à l'image de notre pays et de ses aspirations bien méritées à organiser les compétitions sportives les plus prestigieuses», rappelant que l'organisation de l'accès aux stades sportifs, qui est parfois encadrée par des sociétés agréées, est «entachée, à plusieurs reprises, de beaucoup d'encombrements, de bousculades, de chaos ainsi que de favoritisme».

Rachid Hamouni a ainsi interrogé Chakib Benmoussa sur les circonstances et les responsabilités de la mort de la supportrice sur la base de sa supervision du secteur sportif, et afin que de telles tragédies et drames ne se reproduisent pas. Le ministre a été également interrogé sur les mesures à prendre, avec les autres autorités concernées, afin de «rompre avec les pratiques de manipulation pratiquées par certains acteurs affiliés au sport national, notamment dans le domaine de la gestion des compétitions sportives, de l'accès aux stades et à la billetterie».