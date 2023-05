Gaz d’Anchois : Chariot signe un accord de partenariat avec Vivo Energy

La société d'exploration pétrolière et gazière Chariot Oil & Gas Limited a annoncé, ce mardi, avoir signé un accord de partenariat avec Vivo Energy, dans le cadre de la commercialisation de la future production de gaz d'Anchois. Le but de l’accord est de créer une coentreprise du secteur intermédiaire qui supervisera la distribution de gaz naturel aux clients industriels au Maroc, indique la société dans un communiqué.

Ce partenariat vise à «mettre en œuvre une activité de gaz à l'industrie au Maroc par le développement du marketing et de la commercialisation du gaz naturel aux clients industriels» et ce, en créant «une société ad hoc détenue conjointement pour l'achat, le transport et la distribution de gaz naturel aux utilisateurs finaux». Il vise aussi à «mettre en place un accord de vente de gaz à long terme pour une partie de la future production de gaz du projet de développement d'Anchois», détaille-t-on.

«L'importante demande de gaz industriel au Maroc, à laquelle ce partenariat répondra, renforce la viabilité commerciale du projet Anchois. Cet accord confirme la priorité accordée par Chariot au marché marocain de l'énergie, élargit nos autres négociations commerciales existantes concernant les futures prises de gaz du champ gazier d'Anchois et établit un partenariat de collaboration avec l'un des principaux distributeurs d'énergie du continent, alors que nous continuons à développer cet actif à marge élevée et à faible risque», déclare Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, cité par le communiqué.

En décembre dernier, Chariot a convenu de principes clés pour les ventes à long terme du gaz d'Anchois avec l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE). Les principes clés incluent notamment «la ventes allant jusqu'à 0,6 milliard de mètres cubes par an (environ 60 millions de pieds cubes standard par jour) sur une base d'achat ou de paiement pendant un minimum de 10 ans avec du gaz devant être livré via le Gazoduc Maghreb-Europe», avait indiqué la société dans un communiqué.

Anchois est situé au sein de la licence Lixus Offshore au large du Maroc, dans laquelle Chariot détient une participation de 75% et en est l'opérateur, aux côtés de l'ONHYM qui détient une participation de 25%.