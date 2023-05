Tourisme : L’ONMT s'allie avec Emirates pour cibler les marchés asiatiques

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne Emirates ont signé, lundi 1er mai à Dubaï, en marge du salon Arabian Travel Market (ATM), un partenariat stratégique dont l’objectif est de stimuler les flux de visiteurs vers le Maroc. Cet accord inédit vise à renforcer l'attractivité du Maroc dans plusieurs marchés cibles et à pénétrer de nouveaux marchés à travers le réseau de la compagnie aérienne, indique l’ONMT dans un communiqué.

«Cet accord s’inscrit dans le cadre de notre plan d’action 2023-26 "Light in action" dont le développement de l’aérien est l’un des piliers majeurs. Ce partenariat contribuera à concrétiser nos objectifs de rayonnement de la destination Maroc et de montée en puissance des flux touristiques provenant du Moyen-Orient, du continent asiatique et également pénétrer de nos nouveaux marchés cibles comme l’Australie, le Japon, la Corée du Sud ou encore l’Inde en bénéficiant du réseau d’Emirates et de son expertise», a déclaré Adel El Fakir, directeur général de l’office, cité par la même source.

L’accord de partenariat comprend 4 axes majeurs de coopération. Ainsi, dans la lignée de ces «light Tour», l’ONMT entamera un «Light Tour Asia», avec Emirates prochainement à destination des marchés émetteurs asiatiques. La force de frappe de la compagnie aérienne, leader sur ces marchés, sera un atout majeur pour la promotion de la destination Maroc au Moyen-Orient et sur le continent asiatique. Les deux partenaires ont aussi convenu mettre en place une synergie commerciale et marketing pour organiser plusieurs roadshows et actions de prospections à destination du marché asiatique.

Il s’agit aussi de l’organisation conjointe d’événements de relations publiques sur les principaux marchés de la région dans lesquels la compagnie Emirates opère, avec pour objectif principal l’accompagnement de l’ouverture des prochaines antennes de l’ONMT au niveau de ces marchés stratégiques comme le Japon, l’Australie. Enfin, l'accord vise l’identification des bassins de croissance de la compagnie sur les différentes destinations marocaines avec d’éventuelles ouvertures de lignes directes notamment vers Marrakech, conclut-on.