Cinéma : Disney dévoile le dernier Indiana Jones tourné au Maroc [vidéo]

«Indiana Jones et le cadran de la destinée», dernier de la saga du blockbuster de Disney, a été dévoilé la fin de la semaine dernière à Las Vegas (Etats-Unis). Tourné au Maroc, le cinquième et dernier opus autour du personnage légendaire incarné par Harrison Ford promet de conquérir le box-office. Réalisé par James Mangold, il met en avant également Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson et Thomas Kretschmann. En présentation, un extrait d’une course-poursuite dans les ruelles de Fès a été montré.

C’est Harrison Ford qui a insisté lui-même que le tournage se fasse à Fès, favorite parmi des villes comme Oujda, Marrakech et Tanger. Outre le Maroc, le film a été tourné dans trois autres pays : Angleterre, Irlande et Italie. Le réalisateur et producteur Steven Spielberg, auteur des chapitres précédents de la saga, a passé le relai à James Mangold derrière la caméra, mais il a supervisé la production avec Kathleen Kennedy et Frank Marshall. Au Maroc, c’est Zakaria Alaoui pour Zak Production qui a été chargé du tournage. Aux Etats-Unis, le film est prévu de sortir le 30 juin 2023.