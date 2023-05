La CAF enquête sur les incidents lors du match Raja - Al Ahly

La Confédération africaine de football a promis d’ouvrir une enquête sur les incidents survenus, samedi soir, avant le match ayant opposé le Raja Casablanca à l’équipe égyptienne Al Ahly lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Une annonce faite, ce lundi 1er mai, par le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba.

«Les scènes qui se sont déroulées à Tunis et à Casablanca sont inacceptables et nous ne pouvons pas tolérer cela dans le football. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actions indisciplinées de certains supporters. La CAF va confier l'affaire à ses structures judiciaires pour une enquête plus approfondie», a-t-il précisé dans un communiqué.

A Casablanca «une supportrice de l’équipe du Raja Casablanca, âgée de 29 ans, est décédée alors qu’elle se trouvait aux alentours du complexe sportif Mohammed V», a annoncé la préfecture de Casablanca. La jeune femme a été victime «d’un malaise» et est décédée à l’hôpital. Une enquête a été ouverte par les autorités sous la supervision du parquet local, ajoute la même source.

Les funérailles de la jeune femme se sont déroulées, hier, à Mohammedia. Samedi soir à Casablanca, plusieurs groupes de supporters du Raja, en surnombre, n’ont pas pu accéder au stade alors qu’ils avaient des billets.