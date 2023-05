Presse au Maroc : La FMEJ à Marrakech-Safi appelle à plus de mobilisation contre la loi 15.23

Le bureau exécutif de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) – section Marrakech-Safi, a renouvelé son soutien inconditionnel aux efforts de l’instance nationale et de la Fédération de la presse, des médias et de la communication affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT), dans leur mobilisation pour l’amélioration du secteur professionnel. A l’issue d’une réunion tenue le 30 avril, la structure a par ailleurs exprimé son indignation de l’approbation, en conseil de gouvernement, du projet de loi 15.23 portant création d’une commission temporaire de gestion du secteur de la presse et de l’édition.

Dans un communiqué à l’issue de sa réunion, le bureau exécutif a exigé la mise en œuvre de l’article 54 de la loi portant création du Conseil national de presse (CNP). Ainsi, il a appelé à convoquer la commission en charge du suivi des élections professionnelles, «en se tenant au contenu de l’article 28 de la Constitution et relatif au principe d’autorégulation des secteurs de travail». Dans ce sens, le bureau a insisté sur «la nécessité de geler le projet de loi, de revenir vers les instances professionnelles et se tenir aux références constitutionnelles», dans une démarche inclusive de débat public, avec participation de l’ensemble des acteurs et intervenants, à commencer par la réintégration de la FMEJ et de la Fédération affiliée à l’UMT.

Dans ce même registre, le bureau a appelé les groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition à «faire un front uni contre l’adoption du projet de loi au niveau des deux chambres du Parlement». Le contexte actuel nécessite, ainsi, «davantage de mobilisation et de vigilance» au sein des professionnels du secteur de la presse et de l’édition, selon l’instance, qui salue par ailleurs la réactivité des organisations représentatives du métier.