ISIF’23 : Le Maroc médaillé d’or et multi-primé à Istanbul

Le Maroc, représenté par l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), s’est adjugé deux médailles d’or et plusieurs distinctions internationales d’invention au Salon international des inventions d’Istanbul ISIF’23, qui s’est tenu du 28 au 30 avril 2023, en parallèle avec le grand show international Teknofest Technology.

Ainsi, le laboratoire SMARTiLab de l’EMSI a remporté deux médailles d’or pour les deux projets, Smarty Green Wastewater treatment : Station verte, intelligente et mobile pour le traitement de l'eau usée et Smart Meat test : Système de validation de la qualité des viandes et bien d’autres prix internationaux, indique l'école dans un communiqué.

Le premier projet vise la gestion des eaux usées à l'aide de développement d'une solution innovante basée sur une station verte, intelligente et mobile pour le traitement des eaux usées. Le second vise, quant à lui, à apporter une solution simple et rapide pour contrôler la qualité de tout type de viande. Le système inventé avec sa conception intelligente consiste en la mise en œuvre d'une solution pour l'analyse de la qualité de la viande, à travers certains modules intégrés dans le système.

Cité dans le communiqué, le président du groupe de l'EMSI, Kamal Daissaoui, a indiqué que l'école a présenté des inventions de qualité à ce Salon, qui ont fait du pavillon des innovations marocaines un espace qui a attiré un très grand nombre de visiteurs turcs et du reste du monde.

Selon lui, l’EMSI met tout en œuvre pour contribuer à l’essor de l’invention et de l’innovation au Maroc et aspire à continuer à le représenter honorablement dans de prestigieux événements internationaux de sorte que les inventeurs de SMARTiLab de l’EMSI ont fournis beaucoup d’efforts durant les jours du salon pour apporter des éclaircissements concernant les deux inventions présentées, ce qui a fait que les inventeurs du reste des pays participants apprécient le grand travail déployé par le Maroc et la qualité de ses inventions.

Il a également noté que les inventions de l’EMSI faisaient honneur au Royaume et portaient haut le drapeau de la patrie en étant couronné d'or face à de grands pays connus par leur système éducatif avancé et leur index au niveau des brevets au top du classement mondial.

L'EMSI a également mis au point des dizaines d’inventions participant modestement mais activement au développement du portefeuille marocain de la propriété intellectuelle et à l'amélioration du classement du Maroc dans le Global Innovation Ranking (classement mondial d'innovations) et a récolté 86 médailles et centaines de distinctions à l’échelle internationale, relève le communiqué.

Le Salon international des inventions d'Istanbul (ISIF) est une exposition mondiale annuelle sur la commercialisation des brevets, des inventions, des nouveaux produits et des idées techniques organisée sous le patronage de la Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA). C'est l'un des salons les plus importants au monde pour les inventeurs et les investisseurs.