Maroc : Lancement de l’Appel de Rabat au Festival du théâtre africain

La clôture de la première édition du Festival du théâtre africain à Rabat (du 24 au 30 avril 2023), samedi, a été l’occasion pour lancer un appel aux pouvoirs publics de tout le continent, afin de faire du père des arts un véritable moyen de dynamiques culturelles intra-africaines. «Nul ne peut ignorer la vivacité de la création théâtrale contemporaine africaine, portée non seulement par des auteurs engagés mais également par la renaissance culturelle africaine dans la reconstruction de la pensée et de notre imaginaire collectif», indique l’appel lancé par les professionnels des arts vivants, ainsi que plusieurs acteurs culturels.

«De même, il n’est pas possible de ne pas prendre en compte les difficultés rencontrées par le secteur artistique et culturel dans son ensemble, et celui du théâtre en particulier, lorsque qu’il s’agit de formation aux métiers du spectacle, ou de circulation des œuvres et des artistes sur le continent», ajoutent-ils, mentionnant également les «défis liés à la construction d’un modèle économique viable et pérenne, et de cadres de concertation et de gouvernance avec nos gouvernements centraux et décentralisés».

Dans ce sens, les auteurs appellent à «la création du Marché des Arts du Spectacle Africain dont la mission se construit de manière concertée», de manière à «faire du théâtre contemporain africain le ferment de la rencontre de l’autre et de nos imaginaires croisés, et de la réappropriation de notre histoire».

Les initiateurs de l’appel préconisent aussi d’«instituer un espace de dialogue continental et pluri-acteurs à travers la création d’un réseau des théâtres contemporains africains», «organiser et soutenir la circulation des étudiants, des artistes, des auteurs, de leurs projets et de leurs œuvres», ou encore «construire les outils innovants de modèles économiques diversifiés et indépendants».

Par ailleurs, la clôture de cette première édition du Festival du théâtre africain a été marquée par la consécration du metteur en scène marocain Amin Boudrika (compagnie Corp’scène) pour «Elle était une fois, la jupe...», prix du meilleur spectacle, ex aequo avec «Je n’ai pas de nom» (Comores).