Murcie : L’association ATIM alerte sur le racisme dans le secteur de la santé

L’Association des travailleurs immigrés marocains (ATIM) a demandé, cette semaine, au département de la santé et à l'hôpital de Murcie, d'«écarter du personnel les personnes racistes qui, au-delà de leurs préjugés, sont incapables de voir l'être humain en face d'elles, quelle que soit son origine géographique, culturelle ou religieuse». Dans un communiqué, l’ONG dit réagir à un incident survenu, à la mi-avril, au sein de l'hôpital Reina Sofía de Murcie, lorsqu’une infirmière a crié à la fille d'un patient : «Tais-toi, Maure».

«L'ATIM, dans l'intérêt d'une coexistence inclusive et pacifique, rejette les expressions qui visent à intimider, à dénigrer et à être xénophobe, qu'elles soient verbales ou non verbales. Plus encore, nous rejetons les actes qui sont générés avec la même intention, voire avec l'intention de produire de la haine», indique l’association dans un communiqué. «Nous avons longuement réfléchi à l'opportunité de publier ce communiqué. Il est vrai que ce qui n'est pas dénoncé n'existe pas, mais il est tout aussi vrai que ces minorités génèrent un bruit qui ne correspond pas au comportement de la majorité de la population et qu'en leur donnant une présence médiatique, nous leur donnons l'importance sociale qu'elles recherchent, contribuant ainsi à leur tentative de déformer la réalité au point de transformer la coexistence pacifique en conflit», estime-t-elle.

Por el lamentable suceso racista ocurrido en Murcia, nuestra asociación ha escrito un comunicado rechazando estos actos racistas y xenófobos y pidiendo a las autoridades competentes en especifico, que limpien las instituciones publicas de estos tipos contaminantes. pic.twitter.com/TYck0vlo18 — ATIM (@ATIM_Esp) April 27, 2023

L’ONG explique son appel par le fait que non seulement ces actes dans le milieu de la santé «sont intolérables pour le patient, mais aussi parce qu'ils dégradent les institutions publiques, en l'occurrence le département de la santé et l'hôpital» et «ternissent le nom et le bon travail» du personnel de la santé. «Le mépris n'est jamais dans le mot lorsqu'il prétend être descriptif, mais le mot n'est pas seulement un signifiant, il est chargé de sens. C'est pourquoi, outre son profil descriptif, le mot est gestuel, et c'est le geste qui le rend condamnable. C'est le ton, le sectarisme construit autour de son sens, la haine transmise, qui font cette désaffection inacceptable, inexcusable, intolérable et profondément méprisable», dénonce-t-elle.