Le Marathon international de Rabat revient ce dimanche pour une 6e édition

La 6e édition du Marathon international de Rabat, qui se tiendra ce dimanche sous le haut patronage du roi Mohammed VI, connaitra la participation d'athlètes internationaux, dont le tenant du titre et le recordman de l'épreuve, qui représentent plus de 45 pays. Lors d'une conférence de presse tenue vendredi au siège de la Fédération royale marocaine d'athlétisme (FRMA), Mohamed Ghizlane, secrétaire général de la Fédération, a indiqué que le comité d'organisation du Marathon a gagné le pari d'avoir plus de 22 000 participants à cette édition.

En plus de la participation d'athlètes internationaux représentant plus de 45 pays, il a relevé que la 6e édition du Marathon sera marquée par la participation d'associations et de clubs sportifs, ainsi que d'organisations de la société civile et d'étudiants des universités et des instituts supérieurs, notant que cette participation montre que cet événement sportif va de l'avant année après année, en vue de réaliser les objectifs escomptés. Selon Mohamed Ghizlane, la liste des athlètes prenant part à ce Marathon fait ressortir une majorité d'athlètes africains, qui ne cessent d'impressionner lors des différents Marathons internationaux.

De son côté, Mohamed Wahab, membre du comité technique du Marathon international de Rabat, a souligné que la 6ème édition s'annonce passionnante eu égard à la qualité et au nombre des athlètes nationaux et internationaux qui y prennent part, notant que cette manifestation donnera une belle image du sport marocain en général et de l'athlétisme en particulier. Il a ajouté que le plupart des athlètes qui prendront part à cette édition détiennent des chronos situés entre 02h05.52 et 02h13 pour les hommes et 02h24.41 et 02h31.27 pour les dames.

A rappeler que la 5e édition du Marathon international de Rabat, qui a connu la participation de 24 000 marathoniens, a été marquée par deux records battus et par une forte participation des athlètes marocains.