Maroc : Le roi inaugure le CHU Mohammed VI de Tanger

Le roi Mohammed VI a procédé, vendredi à la Commune urbaine Gueznaya (Préfecture de Tanger-Assilah), à l’inauguration du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI. Un pôle médical d’excellence qui permettra, grâce à sa Faculté de médecine et de pharmacie, de structurer l’offre de soins au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, d’attirer les nouvelles compétences médicales et d’offrir une formation de pointe pour les nouvelles générations de professionnels.

Avec une capacité d’accueil de 797 lits, le nouveau CHU de Tanger se trouve au cœur d'un écosystème dédié à la santé. Il a ainsi été réalisé sur un terrain de 23 hectares (110 000 m2 couverts) contigu au Centre régional d’Oncologie, proche de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de Santé (ISPITS), et bordé au nord-est par la Faculté de médecine et de pharmacie. Structure de soins de nouvelle génération, le CHU Mohammed VI de Tanger a mobilisé des investissements de plus de 2,4 milliards de dirhams, financés par le budget de l’Etat et le Fonds qatari pour le développement. Il se veut moderne par son architecture, la qualité de soins qu’elle offre, l’intégration des nouvelles technologies de pointe et par son respect des principes de durabilité et d’efficacité énergétique, avec notamment l’installation de panneaux photovoltaïques et la réalisation d’une station de traitement des eaux usées des laboratoires et d’une autre de traitement des déchets médicaux solides.

Etablissement public de production de soins et de services de niveau tertiaire, ce Centre Hospitalier remplira des missions de soins, de formation, de recherche, d’expertise et d’innovation et de santé publique. Il comporte, à cet effet, un Hôpital de spécialités (586 lits) abritant un pôle médico-chirurgical, des services de pneumologie, d’hématologie, d’endocrinologie, de cardiologie, d’ORL, de neurologie, néphrologie, ophtalmologie et de médecine nucléaire, outre un pôle Urgences et Réanimation doté d’un service d’urgence pour adultes, d’une unité de soins intensifs pour les patients souffrant de maladies cardio-vasculaires, et d’un service de chirurgie plastique et de traitement des grands brûlés. Il comprend également des unités de traitement des troubles de sommeil, de greffe de la moelle, de traitement de l’obésité et de réadaptation cardio-vasculaire.

Le CHU Mohammed VI de Tanger abrite aussi un Hôpital Mère et Enfant (211 lits) comportant un pôle médico-chirurgical et un autre d’Urgences et de Réanimation, un service de pédiatrie et une unité d'assistance médicale à la procréation (AMP). Il est doté d’un service d’aide médicale urgente (SAMU), d’un Trauma Center, d’un service d’imagerie médicale, de laboratoires de bactériologie/microbiologie, d’hématologie, d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques, de génétique moléculaire, et d'impression 3D de dispositifs médicaux (LABFAB).