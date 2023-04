Examen des avocats : Le Médiateur du royaume se réunit avec Akhannouch et Ouahbi

Dans le cadre des efforts de médiation institutionnelle menés par le Médiateur du royaume du Maroc, sur fond de tensions autour de l’examen d’aptitude à exercer la profession d’avocat, l’institution a annoncé, ce vendredi, s’être réunie avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

«Les résultats des premières réunions, sur divers aspects de la question, ont été caractérisés par une interaction positive et une expression claire de la volonté de s’efforcer conjointement de trouver une solution, qui tienne compte des principes de justice et d’équité, dans le cadre d’un règlement consensuel et légitime», a souligné le Médiateur. Sur la base de ces indicateurs positifs, l’institution a souligné qu’elle poursuivrait ses rencontres «avec toutes les parties prenantes, avant de recevoir les personnes concernées par le dossier, dans le cadre des séances de règlement qui se tiendront dans les prochaines semaines».

A terme, Le Médiateur ambitionne de «clore définitivement ce dossier» en lui trouvant des solutions viables.