Marathon des Sables : Mohamed El Morabity, Aziz Yachou et Aziza El Amrany hissent le Maroc au podium

Le 37e Marathon des Sables a clôturé sa cinquième et dernière étape chronométrée, ce vendredi 28 avril, par une brillante victoire du Marocain Mohamed El Morabity, classé premier chez les hommes, suivi de ses compatriotes Aziz Yachou puis Aziza El Amrany, deuxième pour sa part chez les femmes. Grâce à cette percée, les trois marathoniens ont permis au Maroc de conserver de bonnes places au podium du MDS. Sur une distance de 42,2 km, dans la province d’Errachidia, El Morabity s’est imposé au bout de 3h18min38sec. Avec 5 minutes d’écart, il est suivi de son compatriote Aziz Yachou (3h23 min39sec).

C’est pour la première fois que le cadet des frères El Morabity remporte cette épreuve, après avoir dominé tout le Marathon, en remportant 4 étapes sur 5. Mais pour lui, cette victoire aurait dû plutôt revenir à son aîné, Rachid, qui s’est retiré du tournoi la veille. Pour sa part, Aziz Yachou s’est dit heureux de sa deuxième place, après s’être classé quatrième en 2021 et troisième en 2022. «Le titre reste au Maroc, j’en suis content. Maintenant, je dois encore m’entraîner durement pour pouvoir créer la surprise l’année prochaine», a-t-il dit en recevant sa médaille.

La troisième place chez les hommes et au classement général est revenue au marathonien français Mathieu Blanchard. La France a par ailleurs décroché le titre, chez les femmes, grâce à Maryline Nakache. En effet, cette dernière a réussi à conserver sa première place après avoir dominé l’étape du jour, remportant ainsi son premier titre au Marathon des Sables, dès sa première participation.

Classée première à l’issue de la plus longue étape, la veille, la marathonienne marocaine Aziza El Amrany a pu conserver sa deuxième place au podium, réalisant ainsi une percée après avoir été classée troisième en 2022. Pour sa part, la Japonaise Tomomi Bitoh complète le podium féminin.

Le Marathon des Sables n’est pas pour autant terminé. Samedi 29 avril, les participants effectueront la dernière des dernières étapes, dite de solidarité et qui sera non chronométrée, mais obligatoire pour toutes et tous. Sur une distance de 9 km, les coureurs rallieront Kourci Dial Zaid à Merzouga.