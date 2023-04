Une organisation pointe la présence de bateaux marocains pêchant dans les eaux espagnoles

Les pêcheurs de Carboneras (Almeria) ont dénoncé la présence de 10 bateaux marocains pêchant ce mercredi dans les eaux espagnoles, pointant une «pêche illégale à l'aide de filets dérivants», une pratique illégale dans l'ensemble de l'Union européenne. Reprise par la presse ibérique, l'organisation représentant les pêcheurs locaux, Carbopesca, a souligné «l'impunité totale avec laquelle les bateaux de pêche marocains opèrent dans la zone», en dénonçant la passivité des patrouilleurs espagnols dans la mer d'Alboran.

«Ce qui est grave dans tout cela, c'est que les patrouilleurs 'Río Miño' et 'Santa Elena' sont restés ancrés à Alborán tout le week-end et n'ont absolument rien fait», dénonce Carbopesca, tout en regrettant la «gêne importante» causée aux pêcheurs de la zone. L'organisation s'insurge contre cette situation qui «perdure depuis des années» et qu'elle décrit comme «le modus operandi des pêcheurs qui partent du Maroc». «Ils lancent généralement les filets à la tombée de la nuit et tournent les engins de 2 heures à 7 ou 8 heures du matin, retournant dans leurs eaux et répétant la manœuvre à la tombée de la nuit», affirme Carbopesca.

L'organisation de pêcheurs signale également que le type de pêche pratiqué par les navires marocains «porte atteinte à l'environnement des zones connues sous le nom de Cabriar (situées à l'est d'Alborán) et au sud d'Alborán».

En novembre 2021, la présence supposée de bateaux marocains dans les eaux de Ceuta avait mobilisée VOX. La formation d’extrême droite avait dénoncé que «des bateaux de pêche marocains continuent de pêcher dans les eaux espagnoles sans aucune honte et en toute impunité». Le gouvernement espagnol avait catégoriquement démenti cette présence dans une réponse à une question écrite de VOX.