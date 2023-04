Le motocycliste néerlandais Bram van der Wouden décède lors d'une course au Maroc

Le motocycliste néerlandais Bram van der Wouden, 48 ans, est décédé jeudi lors d'une course au Maroc, selon l’annonce faite par les organisateurs du Morocco Desert Challenge. Van der Wouden participait pour la première fois à cette course, ajoute l’annonce reprise par la presse néerlandaise.

Selon l'organisation, Bram van der Wouden a succombé à la chaleur et était épuisé. D'autres participants l'ont trouvé allongé à côté de son vélo. «Bram s'est vraisemblablement arrêté pour se reposer. L'équipe d'intervention médicale s'est rapidement rendue sur les lieux, mais n'a rien pu faire de plus», a écrit l'organisation dans un communiqué. «Une fois de plus, le monde du rallye-raid perd un ami cher. Pour Bram, il s'agissait de son premier Morocco Desert Challenge, dans la catégorie Malle Moto. Le rallye-raid et sa moto Sherco qu'il a construite lui-même étaient sa véritable passion. Il a déjà participé à un certain nombre de rallyes tels que le Heroes Legend, le rallye de Breslau et l'Africa Eco Race», déplorent-ils.

En 2022, Bram van der Wouden a réalisé son rêve de longue date en participant au rallye Dakar, mais il a dû abandonner prématurément en raison d'un accident. Morocco Desert Challenge faisait partie de sa préparation pour le prochain rallye Dakar. «Bram était très apprécié dans le monde du rallye raid, toujours heureux d'aider dans la mesure du possible. Il laisse derrière lui de nombreux amis dans le bivouac et bien au-delà», concluent les organisateurs qui ont adressé leurs sincères condoléances à la famille du défunt.