Le Parlement catalan invité à réclamer la libération des détenus du Hirak du Rif

Une dizaine d'associations en Catalogne ont déposé, mercredi, une proposition de résolution exhortant le Parlement catalan à demander «aux autorités marocaines de libérer des leaders du mouvement populaire du Rif». L’initiative coïncide avec la commémoration dans les semaines à venir du sixième anniversaire de l'incarcération d'une cinquantaine de personnes liées au Hirak. En effet, l’interpellation de Nasser Zefzafi s’est produite le 29 mai 2017.

«Pour leurs engagements en faveur des droits de l'Homme, la Catalogne, l'Etat espagnol et l'Union européenne ont la responsabilité de demander aux autorités marocaines de respecter et de protéger les droits individuels et collectifs au Rif», réclament les signataires de la proposition.

Le mouvement de contestation au Rif a toujours bénéficié d’un soutien sans concession de la part des formations catalanes, qui revendiquent l’indépendance de la Catalogne. Pour rappel, la mairie de Barcelone avait adopté, en août 2017, une déclaration de solidarité avec le Hirak du Rif. Et c’est encore à l’initiative de députés catalans que le dossier a été soulevé pour la première fois, en juillet 2017, à la Chambre basse du Parlement espagnol.

En mars dernier, une majorité de groupes au Parlement catalan, mais sans l’adhésion du PSOE, Vox et PP, a adopté une déclaration, invitant le chef du gouvernement espagnol à appuyer l’organisation d’un referendum au Sahara occidental.