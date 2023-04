CAN 2027 : Le Maroc n’a pas présenté sa candidature

La Confédération africaine de football a annoncé, ce jeudi 27 avril, les pays ayant présenté leurs dossiers à l’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. A l'expiration du délai fixé par l'administration, la CAF a retenu quatre candidatures : celles de l’Algérie, du Botswana, de Egypte et du Kenya, Ouganda et Tanzanie (une candidature conjointe), indique la CAF dans un communiqué.

Le Sénégal qui était cité, notamment par la presse algérienne, parmi les concurrents pour accueillir la compétition sportive continentale, ne figure pas sur cette liste. La CAF a invité les candidats à «soumettre avant le 23 mai leur candidature finale, y compris tous les documents de candidature et d'accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés». Les visites d’inspection aux stades et installations sportives sont prévues entre le 1er juin au 15 juillet 2023, précise la même source. En revanche la date finale de l'annonce du dossier retenu par le comité exécutif de la CAF n’a pas été communiquée.

Pour rappel, la Confédération africaine de football avait indiqué, dans son communiqué du 6 avril, que le nom du candidat à l’organisation de la CAN 2027, sera révélé en septembre prochain, comme pour le pays qui accueillera la CAN 2025.

Le Maroc est bien placé pour organiser la CAN 2025.