Marathon des Sables : Rachid El Morabity et Aziz El Akkad jettent l’éponge, les classements changent

Neuf fois vainqueur et initialement pressenti pour un dixième sacre au 37e Marathon des Sables (MDS), Rachid El Morabity a décidé de se retirer de la course, après avoir écopé d’une pénalité de trois heures de retard infligée par l’organisation. A la suite d’un contrôle inopiné de son sac à dos, le marathonien marocain s’est avéré être en possession de nourriture fournie par un tiers, ce que le règlement interdit et pénalise.

En effet, les organisateurs du Marathon des Sables rappellent que la course «se déroule en autosuffisance alimentaire durant toute la durée de l’épreuve, l’organisation se chargeant de fournir aux participants l’eau et le gîte». Pour faire respecter ces mesures, des contrôles sont effectués régulièrement. Le coureur marocain Aziz El Akad a lui aussi décidé de se retirer de la suite du marathon, pour les mêmes raisons.

Ces deux abandons impactent grandement le classement général hommes, en individuel et en équipe. En effet, Mohamed El Morabity est devenu premier, avec une avance de 3min17 sec sur Aziz Yachou, désormais deuxième. Pour sa part, le marathonien français Mathieu Blanchard complète le podium, en gagnant la place occupée jusque-là par Rachid El Morabity.

Au classement général par équipe, TGCC, dont Rachid El Morabity et Aziz El Akad sont membres, dégringole en passant de la première à la troisième place. La Team France TERDAV reprend la tête du peloton, suivie de l’équipe Sofac, qui compte en son sein Aziz Yachou, Lahcen Ahansal et Hamid Yachou.

Au classement féminin, la marathonienne francaise Maryline Nakache occupe la première place, devançant de 30 min son homologue marocaine Aziza El Amrany. La coureuse japonaise Tomomi Bitoh boucle le podium.

La dernière étape chronométrée de ce 37e Marathon des Sables est prévue vendredi 28 avril. Sur un parcours de 42,2 km, les coureurs devront relier Jdaid à Kourci Dial Zaid, dans la province d’Errachidia.