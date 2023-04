Droits humains : Le Maroc empêche une conférence d'une ONG espagnole à Larache

L’Association andalouse des droits humains a indiqué, ce jeudi, que les autorités marocaines ont empêché la tenue d'une conférence sur la migration que l'ONG espagnole devait organiser dans la ville de Larache. La rencontre devait se tenir sous le slogan «Droits humains à la frontière sud : œuvrer pour la justice, la réparation et la mémoire sur les deux rives» du 28 avril au 1er mai, avec la participation d'autres organisations de défense des droits de l'Homme.

L’ONG s'est dite surprise de cette décision «sans précédent» et a confirmé avoir «travaillé pendant 20 ans avec des ONG marocaines sur diverses questions, telles que la migration respectueuse des droits humains, les violences contre les femmes et la prévention contre les discours de haine». Elle a expliqué que l'objectif de la réunion était de discuter «des effets des politiques et des accords migratoires sur la gestion des migrations, qui coûtent des milliers de vies chaque année».

L'organisation a demandé au ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, d'intervenir et de demander au Maroc des éclaircissements sur cette interdiction. Elle a estimé que cette mesure dénotait d'un «manque de démocratie dans le pays voisin» et a demandé au ministère espagnol de considérer cette situation comme «un élément supplémentaire de non-respect des droits humains, dans un pays avec lequel de nombreux accords ont été signés», notamment en matière de migration.