Casablanca : 700 MDH pour deux gares routières qui remplaceront Oulad Ziane

La ville de Casablanca aura besoin d’environ 700 millions de dirhams pour construire deux gares routières, qui remplaceront celle d’Oulad Ziane. La commune et la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) supporteront chacune 30% de cette enveloppe budgétaire, tandis que le ministère des Transports et de la logistique et l’Intérieur contribuent chacun à hauteur de 20% du budget prévisionnel, confie une source à Hespress.

La commune de Casablanca a l’intention de construire ces deux gares routières dans le cadre du Schéma directeur d’aménagement urbain ; une gare au nord dans le quartier Sidi Bernoussi et une autre au sud, à Hay Hassani, dans le cadre des efforts des autorités pour améliorer les infrastructures de transport.

La mairie s’attend à ce que 250 millions de dirhams soient collectés en 2026 et les 450 millions de dirhams restants en 2027. Elle effectuera quelques démarches préalables avant la réalisation des deux gares routières, en choisissant notamment le mode de gestion le plus approprié (société de développement local, société de gestion déléguée ou gestion par la SNTL) et en lançant l’étude de faisabilité, en plus de celle de l’impact environnemental.

La même source rappelle que la gare routière actuelle de Casablanca est dans un état d'effritement, en plus des failles des services rendus aux voyageurs et de la situation des abords du lieu, connus pour abriter de nombreux vendeurs ambulants et les camps de dizaines de migrants en situation administrative irrégulière. La commune de Casablanca a également obtenu récemment un nouveau prêt de la Banque mondiale d’une valeur financière de 94,7 millions d’euros, dans le but de soutenir les projets structurés lancés par la capitale économique.