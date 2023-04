Maroc-Espagne : Algésiras tient une première rencontre sur l’OPE

En Espagne, la ville d'Algésiras a accueilli, cette semaine, une première rencontre entre les gestionnaires portuaires impliqués dans l’Operación Paso del Estrecho (OPE 2023). L’objectif a été de présenter les détails de la prochaine OPE, prévue du 15 juin au 15 septembre.

Cette réunion s’est tenue entre les directeurs généraux de la marine marchande d’Espagne et du Maroc, respectivement Benito Núñez et Najib Elkarkouri, en présence de l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras (APBA) des représentants des ports d’Algésiras, Tarifa, Tanger-Med et Tanger-Ville, ainsi que le président des ports de l’Etat espagnol, Álvaro Rodríguez Dapena.

L’année dernière, l’édition de l’OPE s’est terminée avec un total de 2 912 283 passagers, soit environ 10% de moins qu’en 2019. 695 487 véhicules ont été concernés, soit moins de 3% par rapport à l’avant-crise sanitaire, ainsi que 9 908 rotations de navires. Algésiras et Tarifa concentrent 70% de ce trafic.