Football : Le Marocain Souffian El Karouani singe pour 3 ans à FC Utrecht

Le FC Utrecht se tourne déjà vers la saison prochaine et parvient à arracher Souffian El Karouani au NEC Nimègue. Selon la presse néerlandaise, le défenseur latéral gauche a signé pour trois ans à Domstad.

«Souffian est un arrière gauche fort, techniquement compétent et qui aime couvrir tout le flanc», a déclaré le directeur technique Jordy Zuidam à propos de sa première acquisition pour la saison prochaine. «Il aime aussi contribuer à l'offensive et possède une grande capacité de course», a-t-il ajouté, décrivant un footballeur «féroce et agressif dans les duels».

«C'est un joueur très motivé, un vrai gagnant. Bien qu'il soit encore jeune, il a déjà acquis beaucoup d'expérience et joué des matches au plus haut niveau. Avec nous, il pourra poursuivre son développement. Nous sommes heureux d'ajouter Souffian à notre équipe à partir de la saison prochaine», s’est-il félicité.

El Karouani, 22 ans, a été transféré d'Elinkwijk au centre de formation du NEC en 2017. Depuis, il a disputé 110 matches officiels pour l'Eredivisie, le championnat des Pays-Bas de football.

Né à Bois-le-Duc d'un père marocain et une mère néerlandaise, le footballeur possède la double nationalité néerlandaise et marocaine et a déjà été convoqué par le Maroc en août 2021 pour des matchs de qualification à la Coupe du monde 2022.