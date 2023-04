L’Afrique du sud aborde la question du Sahara lors d'une réunion des BRICS

L’Afrique du sud a accueilli, mercredi 26 avril, une réunion des pays du groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères. Une rencontre que le gouvernement du président Cyril Ramaphosa a réussi à ériger en une tribune internationale pour défendre les positions du Polisario.

La diplomatie de Pretoria a en effet annoncé la couleur sur Twitter, soulignant que la question du Sahara occidental est inscrite à l’ordre du jour de la session aux côtés du «processus de paix au Moyen-Orient ainsi que les développements dans les Etats du Golfe, la Syrie, l’Irak, le Liban, la Libye, l’Irak et le Yémen».

